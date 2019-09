Sivas’ta Off Road heyecanı yaşanacak

Sivas Belediyesi’nin öncülüğünde Sivas Off Road Kulübü'nün işbirliğinde düzenlenecek olan 'Sivas Belediyesi Off Road Oyunları' 29 Eylül Pazar günü Sivas’ta yapılacak.

Özel dizayn edilmiş araçlar zor parkurlarda yarış sevenlere heyecanlı anlar yaşatacak. Adrenalin ve doğa tutkunlarının buluşması için büyük bir olanak sağlayacak olan off road oyunlarında dereceye girenlere ödül verilecek.

Türkiye’den çok sayıda off road tutkunlarının katılacağı oyunlar, 29 Eylül Pazar günü saat 10.30’da başlayacak.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ise, tüm adrenalin tutkunlarını Pazar günü oynanacak olan Off Road oyunlarına davet ederek, “Sivas Belediyesi Off Road oyunlarına tüm halkımız davetlidir. Türkiye’nin 4 bir yanından meraklılarını şehrimizde misafir edeceğiz” dedi.

