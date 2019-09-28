Kaza anı güvenlik kamerasında Sivas’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kaza anı güvenlik kamerasında Sivas’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana ...

İHA

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza anı güvenlik kamerasında Sivas’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ata sanayii içerisinde meydana geldi. C.K. yönetimindeki 58 TD 441 plakalı hafif ticari araç sokak kesişiminde Ö.Ç. idaresindeki 58 FS 474 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç kaldırıma çıktı. Kaldırıma çıkan araç reklam tabelasına çarparak durdu. Kaza anında kaldırımda kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi. Kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

SİVAS

29 Eylül 2019 Pazar

  • İMSAK 04:56
  • GÜNEŞ 06:19
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 15:48
  • AKŞAM 18:27
  • YATSI 19:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Süper Lig’in en erken golü Fernando’dan
YEREL HABERLER Süper Lig’in en erken golü Fernando’dan
Sivas’ta atletizm eğitimleri başladı
YEREL HABERLER Sivas’ta atletizm eğitimleri başladı
Sivas Belediyespor, Uşakspor ile ilk kez karşılaşacak
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Uşakspor ile ilk kez karşılaşacak
Okulun bahçesine giren ayı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Okulun bahçesine giren ayı güvenlik kamerasında
800 yıllık köydeki sal taşından evler hayranlık uyandırıyor
YEREL HABERLER 800 yıllık köydeki sal taşından evler hayranlık ...
Aç kalan boz ayı, şehir merkezine indi
YEREL HABERLER Aç kalan boz ayı, şehir merkezine indi
Sivas'ta yanan ormanlık alana 'ay yıldızlı' proje
YEREL HABERLER Sivas'ta yanan ormanlık alana 'ay yıldızlı' proje
Sivas’ta samanlık yangını
YEREL HABERLER Sivas’ta samanlık yangını
Sivas'ta doktorlara yönelik FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Sivas'ta doktorlara yönelik FETÖ operasyonunda 1 ...
Yangında kül olmuştu, ay ve yıldız şeklini alacak Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde yanarak kül olan ormanlık alana 60 bin fidan ve ceviz dikilecek Fidanların dikileceği alan Türk bayrağının şeklini alacak
YEREL HABERLER Yangında kül olmuştu, ay ve yıldız şeklini ...
Sivas'ta FETÖ şüphelisi 4 kişi serbest
YEREL HABERLER Sivas'ta FETÖ şüphelisi 4 kişi serbest
Cinayet büro amirliğinden, akademisyenliğe Eski cinayet bürosu amiri olan akademisyen, kayıp ve kaçırılan çocuklar konusunda yaptığı bilimsel çalışmalarla önleyici tedbirleri konu alan bir kitap yazdı
YEREL HABERLER Cinayet büro amirliğinden, akademisyenliğe Eski ...
Sivas'ta, 2 bin 266 acemi er yemin etti
YEREL HABERLER Sivas'ta, 2 bin 266 acemi er yemin etti
Sivasspor ile Alanyaspor 5. randevuda
YEREL HABERLER Sivasspor ile Alanyaspor 5. randevuda
Sivas’ta Off Road heyecanı yaşanacak
YEREL HABERLER Sivas’ta Off Road heyecanı yaşanacak
Sivasspor’da yeni sezon formaları satışta
YEREL HABERLER Sivasspor’da yeni sezon formaları satışta
Sivas’ta patates hasadı başladı Sivas'ın Kangal ilçesinde “Patates Hasadı Tarla Günü” etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Sivas’ta patates hasadı başladı Sivas'ın Kangal ...
Sivas’ta müzelere yoğun ilgi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2018 yılına ilişkin "Kültürel Miras İstatistikleri"ne göre Sivas’ta bulunan müzeleri 2018 yılında 23 bin 364 kişi ziyaret etti.
YEREL HABERLER Sivas’ta müzelere yoğun ilgi Türkiye İstatistik ...
AFAD’da değerlendirme toplantısı yapıldı Sivas Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünde Türkiye Afet Planı (TAMP) kapsamında Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) hizmet grubu operasyon planı değerlendirme toplantısı yapıldı.
YEREL HABERLER AFAD’da değerlendirme toplantısı yapıldı Sivas Afet ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X