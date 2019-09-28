Kaza anı güvenlik kamerasında Sivas’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ata sanayii içerisinde meydana geldi. C.K. yönetimindeki 58 TD 441 plakalı hafif ticari araç sokak kesişiminde Ö.Ç. idaresindeki 58 FS 474 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç kaldırıma çıktı. Kaldırıma çıkan araç reklam tabelasına çarparak durdu. Kaza anında kaldırımda kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi. Kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

SİVAS 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:56

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