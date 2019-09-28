Süper Lig’in en erken golü Fernando’dan

İstanbul'da bir deprem daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 6. haftasında A. Alanyaspor sahasında D.G. Sivasspor ile karşı karşıya geldi. 1. dakikada ağları sarsan Fernando, Süper Lig’de bu sezon atılan en erken golü kaydetti.

1. dakikada Traore’nin pasında ceza sahasında topla buluşan Brezilyalı oyuncu Fernando, yerden sert vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Süper Lig’de bu sezon atılan en erken golün sahibi olan Fernando, spor severlerden büyük beğeni topladı.

SİVAS 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:56

GÜNEŞ 06:19

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:27

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.