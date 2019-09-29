Sivas'ta off-road yarışları nefes kesti

SİVAS'ta Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte arazi araçlarının yarışları nefes kesti.

Sivas Belediyesi ve Sivas Off Road Kulübü'nün iş birliğinde düzenlenen 'Sivas Belediyesi Off-Road Oyunları' Paşabahçe Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte 30 ilden gelen yaklaşık 100 off-road pilotu bitiş noktasına daha kısa sürede ulaşmak için kıyasıya yarıştı. Özel olarak tasarlanan arazi araçları, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Zorlu parkurlarda engelleri aşamayan araçlar, çevrede bulunan diğer araçlarla halat yardımı ile çekildi. Programda konuşan Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, "Bu yıl ilkini düzenlediğimiz bu etkinliği geleneksel hale getirip Sivas'ımızda her yıl farklı illerden off-road sporcularını misafir etmeyi planlıyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yarışlardan görüntüler

Ahmet Duman'ın konuşması

Genel detay



SİVAS 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 04:57

GÜNEŞ 06:20

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:25

YATSI 19:42

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