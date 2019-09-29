Saman balyası yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı

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SİVAS'ta, saman balyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu 4 Eylül Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Sivas'ın Kangal ilçesinden, Ordu'ya giden Veli Kalkan (24) yönetimindeki 27 NS 007 plakalı saman balyası yüklü kamyon, kavşaktan döndüğü sırada aşırı yük nedeniyle devrilerek yan yattı. Kazanın haber verilmesi olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Veli Kalkan yaralandı. Yaralanan sürücü ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle SivasErzincan karayolunda trafik bir süre polis ekipleri tarafından kontrollü sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



SİVAS 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 04:57

GÜNEŞ 06:20

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:25

YATSI 19:42

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