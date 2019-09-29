Saman yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı Sivas'ta saman balyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı

İstanbul'da bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas'ta saman balyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında SivasErzincan karayolu 4 Eylül Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sivas'ın Kangal ilçesinden, Ordu'ya giden V.K. (24) idaresindeki 27 NS 007 plakalı saman balyası yüklü kamyon, kavşaktan döndüğü bilinmeyen bir nedenle devrilerek yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü ambulansla kentte bulunan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 04:57

GÜNEŞ 06:20

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:25

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.