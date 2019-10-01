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Sivas’ta ihracat azaldı Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan ...

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Sivas'ın yanı sıra Kayseri ve Yozgat'ı da içerisine alan TR72 Bölgesindeki iller arasında ihracat sadece Sivas'ta azaldı.

Sivas’ta ihracat azaldı Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Sivas'ta ihracat 2019 yılı Ağustos ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 15,5 azalarak 6 milyon 108 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Sivas’ın yanı sıra Kayseri ve Yozgat’ı da içerisine alan TR72 Bölgesindeki iller arasında ihracat sadece Sivas’ta azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Müdürlüğü verilerine göre Sivas'ta ihracat 2019 yılı Ağustos ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 15,5 azalarak 6 milyon 108 bin dolar, ithalat yüzde 114,6 artarak 5 milyon 125 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise kentte ihracat yüzde 22,6 azalırken, ithalat yüzde 21,8 arttı.
Kayseri'de ihracat 2019 yılı Ağustos ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 10,9 artarak 162 milyon 594 bin dolar, ithalat yüzde 26,8 artarak 106 milyon 540 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Kayseri'de ihracat yüzde 17,7 azalırken, ithalat yüzde 9,4 azaldı.
Geçici dış ticaret verilerine göre Yozgat'ta ihracat 2019 yılı Ağustos ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 21,8 artarak 631 bin dolar, ithalat yüzde 30,3 azalarak 1 milyon 146 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Yozgat'ta ihracat yüzde 48,8 azalırken, ithalat yüzde 71,6 azaldı.

SİVAS

01 Ekim 2019 Salı

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