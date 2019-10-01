Tüketicinin tercihi siyah çekirdek oldu Yurda giren siyah Çin çekirdeği tüketici tarafından talep görünce, pazar sorunu yaşayan yerli üretici de siyah çekirdeğe yöneldi

Yurda giren siyah Çin çekirdeği tüketici tarafından talep görünce, pazar sorunu yaşayan yerli üretici de siyah çekirdeğe yöneldi.

Yıllardır Sivas’ta beyaz çekirdek üretimi yapan tarlada siyah çekirdek üretimi gerçekleştirdi. Üretilen siyah çekirdeklerin hasadına başlanıldı. İş makineleri ile yapılan hasat havadan da görüntülendi.

Ali Çetin, beyaz çekirdekten siyah çekirdeğe geçişlerinin nedenini değişen tüketici talebine bağladı. Geçtiğimiz yıl Çin’den ithal edilen siyah çekirdeğin lezzeti ve dolgunluğu ile tüketici tarafından tercih edilmesinin, yerli üreticiyi olumsuz yönde etkilediğini hatırlatan Çetin, “2019 yılı çekirdek hasadına başladık. Rekolte geçen yıla göre aynı, verim güzel. Bu yıl biz siyah çekirdeğe döndük. Bu da güzel oldu. Verimi iyi, fiyatlar normal. Çin’den geleceğine ülkemizde yetiştirmeye çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Pazarda sıkıntı yok. Müşteri bunu tüketiyor. Bütün kuru yemişçiler de bu tüketiliyor. Bizde bin dönüm tarlada bunu ektik. Şu anda da hasat yapıyoruz. Kilogram fiyatı 7 ile 9 lira arasında. 20 yıldır beyaz çekirdek üretiyorduk onu bıraktık siyah çekirdeğe döndük. Çünkü tüketici bunu tüketiyor. Bizde artık bunu ekiyoruz. Tercih etmelerinin sebebi ise daha dolgun ve lezzetli olması. Çin’den gelmeye devam diyor bu da biz etkiliyor. Gelmese daha iyi olur” dedi.

Ahmet Çetin ise Çin’den gelen ithal çekirdeğin yerli üretimi olumsuz yönde etkilediğini belirtip, “Üretim iyi. Şu anki verimi yeterli buluyoruz. Bu sene üretim biraz az olduğu için Çin’den de daha önce gelen çekirdekler piyasayı düşürdü. Çiftçiler ekimi azalttığı için bu sene fiyatlar iyi” dedi.

SİVAS 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:58

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