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“Selçuklu Medeniyetinin Anadolu'daki İzleri” fotoğraf sergisi açıldı

İHA

Sivas Kongresinin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği himayelerinde, Sivas İl Kültür ve Turizm müdürlüğü koordinesinde Sivaslılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından Sivas´ta "Selçuklu Medeniyetinin Anadolu'daki İzleri" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

“Selçuklu Medeniyetinin Anadolu'daki İzleri” fotoğraf sergisi açıldı

Sivas Kongresinin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği himayelerinde, Sivas İl Kültür ve Turizm müdürlüğü koordinesinde Sivaslılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından Sivas´ta “Selçuklu Medeniyetinin Anadolu'daki İzleri” adlı fotoğraf sergisi açıldı.
Sivas Kongre Müzesinde açılan sergiye Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Ahmet Duman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yüz elliye yakın fotoğrafın sergilendiği sergide Anadolu Selçuklu dönemine ait bütün eserler sanat severlere sunuluyor. Selçuklu fotoğraflarının yer aldığı sergi Sivas´tan sonra bir kez daha 2020 yılının Ocak ayında İstanbul´da açılacak. Sergi 6 Ekim 2019 akşamına kadar sanatseverlere sunulacak.
Sivaslılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Muhsin Kaya, tarihimizi yeniden hatırlatmak ve canlı tutmak için bu eserleri fotoğrafladıklarını dile getirerek, “ İnsanlar ne yazık ki tarihinden kopuyorlar. Tarihimizi yeniden hatırlatmak için canlı tutmak için bu eserleri fotoğrafladık. Ecdadımızdan kalan bu eserler sahip çıkmamız lazım ve unutturmamamız lazım. Çok estetik eserler. Yerin dar olması sebebiyle 100 eseri sergileyebildik. Fakat bizde 225 tane tablo var. “ dedi.

SİVAS

01 Ekim 2019 Salı

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