Kangal’da TYP kapsamında işe alınan vatandaşlar kura ile belirlendi Sivas'ın Kangal ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 9 ay süreyle çalıştırılmak üzere işe alınan 51 kişi kura çekimi ile belirlendi.

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Sivas'ın Kangal ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 9 ay süreyle çalıştırılmak üzere işe alınan 51 kişi kura çekimi ile belirlendi.

Kangal ilçesinde İŞKUR üzerinden Toplum Yararı Programı kapsamında (TYP), Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere işe alınan 51 kişi kura çekimi ile belirlendi. Aşık Ruhsati Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine çok sayıda vatandaş katıldı. Noter huzurunda düzenlen çekilişte TYP kapsamında 9 ay süreyle işe alınacak 45 temizlik görevlisi ve 6 güvenlik görevlisi belirlendi.

Ayrıca; Divriği, Gürün ve Ulaş ilçelerin de TYP kapsamında işe alınacak olanların kura çekimleri Kangal ilçesinde yapıldı.

SİVAS 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:59

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