Çalımbay ateş püskürdü: “VAR sistemini kaldırsınlar”

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, VAR sisteminde hakemlerin hata yapmaması gerektiğini kaydederek, "Hakemlerimiz VAR’ı kullanamıyor. Kullanamıyorlarsa o zaman kaldırsınlar" dedi.

Süper Lig’in 7. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına start verdi. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanını tamamladı. İdmana sakatlıkları devam eden Serhiy Rybalka ve Emre Kılınç katılmazken, sakatlıkları süren Barış Yardımcı ve Muammer Yıldırım ise takımdan ayrı çalıştı.



Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 11 berabere kaldıkları Alanyaspor maçı, hakem hataları, VAR sistemi ve MKE Ankaragücü ile oynayacakları maça ilişkin konuştu.

Ligde geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor maçının kendileri için çok önemli bir maç olduğunu söyleyen Çalımbay, “Alanya maçına iyi başlamıştık. Çok da güzel bir gol attık. İkinci yarıda büyük bir baskı bekliyorduk ama her şeye rağmen oyundan hiçbir zaman kopmadık. İkinci yarıda 10 öndeyken oyuna forvet oyuncusu aldık. Topu önde tutarak ikinci golü bulmak istedik. Maçın sonlarına doğru iyi pozisyonlarda yakaladık” dedi.



“Hakemlerden dolayı sıkıntı yaşıyoruz”

Maçlarda hakemlerin büyük hatalar yaptığını söyleyen Çalımbay, hakem hatalarına ateş püskürerek, “Haftalardır hakemlerin hatasından sıkıntı yaşıyoruz. Çaykur Rizespor maçında 2 penaltımız verilmedi. Ardından Trabzonspor maçında bize yapılan faule hakem hiç bakmadı bile o faulün dönüşünde bizim lehimize penaltı oldu. Ardından Aytemiz Alanyaspor maçında hem penaltımız, hem de golümüz verilmedi” ifadesini kullandı.



“Hakemlerimiz VAR’ı kullanamıyor”

VAR sisteminde hakemlerin hata yapmaması gerektiğini kaydeden Çalımbay, şunları söyledi:

“Ligde çok yanlış penaltı kararları veriliyor. VAR sistemi diye bir şey var. Örneğin bizim maçta pozisyon bir bitsin ondan sonra VAR’dan kontrol et ve sonra güzelce karar ver. Bütün hakem arkadaşlarımıza çok büyük kolaylıklar sağlamışlar. Hakemler, VAR’a rağmen hata yapıyorlar, inanılmaz şekilde hata yapıyorlar. Herkesin kaderi ile oynuyorlar. Rakip takımlardan hiç çekinmiyoruz. Her türlü önlemlerimizi alıyoruz ama hakemlere önlem alamıyoruz. VAR sistemi hakemler açısından mükemmel bir şey istediğin zaman gidebiliyorsun ama VAR’ı kullanamıyorlar. Hakemlerimiz VAR’ı kullanamıyor. VAR’ı kullanamıyorlarsa o zaman kaldırsınlar. Cidden kaldırsınlar. VAR hakemler için bir minnet. Böyle güzel bir şey VAR sen bunu kullanamıyorsun. Bu hataları üç büyüklerden birine yapsaydı o zaman görürdük o hakem arkadaşları hemen kaile almadan soyunma odasına gitmeyi. Bir tanesine yapsın. VAR’a bakmadan bir tane karar veremez mümkün değil, ama Anadolu takımlarını es geçiyorlar. Bunlar üzücü şeyler bizim de canımız yanıyor.”



“Hakemlik camiasına zarar veriyorlar”

Hakemlerin yavaş yavaş saygılarını yitirdiğini ifade eden Çalımbay, “Bana göre saygılarını yavaş yavaş bitiriyorlar. Hakemlerin futbolculara, yöneticilere, başkanlara bir saygısı olması lazım. Daha ciddi daha iyi şekilde bakması lazım. Kaybettiğimiz bu puanları belki çok ihtiyacımız olacak. Bence VAR’ı kaldırsınlar yapamıyorlar. Önce çizgi hakemliği vardı. Onda da bir sürü yanlışlar, çok sıkıntılar yaşamıştık. Hakemlik camiasına zarar veriyorlar. Oyuncuları agresif yapıyorlar. Oyuncular itiraz ediyorlar onlara kart gösteriyorlar. Bir de kendilerine kart göstersinler. Bir kırmızı kart onlar görsün. 34 hafta hatta 10 hafta görev yapmasınlar ya da bir anda üstümü çizsinler. Yazık günah birazcık dikkat edecekler. VAR sistemi dünyanın en güzel şeyi. Gidiyorsun seyrediyorsun ve karar veriyorsun. Yazık değil mi bizim giden puanlarımıza? Hakemler bir de haklıymış gibi eline geçen kartı oyuncuları gösteriyor. Hepsini atıyor oyundan bu kadar kolay olmaması gerekiyor. Biraz da psikolojik olarak bakmak gerekiyor bazen oyuncuları idare etmek gerekiyor. Her zaman oyuncu öyle sakin duramaz ki o haksızlığı gördüğü zaman” dedi.



“Ankaragücü maçı kolay geçmeyecek”

Çalımbay son olarak Ankaragücü maçına mutlak galibiyet parolası ile çıkacaklarını ifade ederek, “Biz içerideki bütün maçlarımızda inanılmaz derecede mücadele edip, kazanmaya çalışıyoruz. İç sahadaki maçlarımızda önemli şey taraftar. Bu maçta bizleri yalnız bırakmamaları gerekiyor Pazar günü saat 2’de güzel de bir saat. Herkes maça gelirse en büyük gücümüz taraftarımız olacak. Bütün amacımız bu maçı kazanmak. Ankaragücü maçından sonra milli maç arasını çok iyi şekilde değerlendirip eksiği olan futbolcularımızın eksikliklerini gidererek onları kazanmak istiyoruz. Ziraat Türkiye Kupası maçları da başlayacak. Bütün arkadaşlarımıza ihtiyacımız olacak. Ankaragücü maçı kolay geçmeyecek diğer maçlarda nasıl mücadele ettiysek aynı şekilde Ankaragücü maçında da bu mücadeleyi göstermeliyiz” şeklinde konuştu.

