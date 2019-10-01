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Rıza Çalımbay: Hakemler VAR'ı kullanamıyorlarsa, kaldırsınlar

DHA

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay son haftalarda yaşadıkları hakem hatalarına tepki göstererek, "Hakemler, VAR'a rağmen hata yapıyorlar, herkesin kaderi ile oynuyorlar. VAR'ı kullanamıyorlarsa o zaman kaldırsınlar" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay son haftalarda yaşadıkları hakem hatalarına tepki göstererek, "Hakemler, VAR'a rağmen hata yapıyorlar, herkesin kaderi ile oynuyorlar. VAR'ı kullanamıyorlarsa o zaman kaldırsınlar" dedi.
Süper Lig'in 7'nci haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve düz konuşuyla başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Antrenmanda hafif sakatlıkları bulunan kaleci Muammer Yıldırım ve Barış Yardımcı takımdan ayrı çalışırken sakatlıkları devam eden Emre Kılınç ve Serhiy Rybalka salonda çalıştı. 
Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay son haftalarda yaşadıkları hakem hatalarına tepki gösterdi. VAR sisteminde hakemlerin hata yapmaması gerektiğini kaydeden Çalımbay, "Ligde çok yanlış penaltı kararları veriliyor. VAR sistemi diye bir şey var. Örneğin bizim maçta pozisyon bir bitsin ondan sonra VAR'dan kontrol et ve sonra güzelce karar ver. Bütün hakem arkadaşlarımıza çok büyük kolaylıklar sağlamışlar. Hakemler, VAR'a rağmen hata yapıyorlar, herkesin kaderi ile oynuyorlar. Rakip takımlardan hiç çekinmiyoruz. Her türlü önlemlerimizi alıyoruz ama hakemlere önlem alamıyoruz. VAR sistemi hakemler açısından mükemmel bir şey, istediğin zaman gidebiliyorsun ama VAR'ı kullanamıyorlar. VAR'ı kullanamıyorlarsa o zaman kaldırsınlar. Bu hataları üç büyüklerden birine yapsaydı o zaman görürdük o hakem arkadaşları, hemen kaale almadan soyunma odasına gitmeyi. VAR'a bakmadan bir tane karar veremez mümkün değil, ama Anadolu takımlarını es geçiyorlar. Bunlar üzücü şeyler, bizim de canımız yanıyor" dedi.
"HAKEMLERİN SAYGILI OLMASI LAZIM"
Hakemlere karşı hep saygılı olmaya çalıştıklarını kaydeden Çalımbay, "Bana göre saygılarını yavaş yavaş bitiriyorlar. Hakemlerin futbolculara, yöneticilere, başkanlara bir saygısı olması lazım. Daha ciddi daha iyi şekilde bakması lazım. Kaybettiğimiz bu puanlara belki çok ihtiyacımız olacak. Bence VAR'ı kaldırsınlar, yapamıyorlar. Önce çizgi hakemliği vardı. Onda da bir sürü yanlışlar, çok sıkıntılar yaşamıştık. Hakemlik camiasına zarar veriyorlar. Oyuncuları agresif yapıyorlar. Oyuncular itiraz ediyorlar, onlara kart gösteriyorlar. Bir de kendilerine kart göstersinler. Bir kırmızı kart da onlar görsün. 3-4 hafta hatta 10 hafta görev yapmasınlar ya da bir anda üstünü çizsinler. Yazık günah, birazcık dikkat edecekler. VAR sistemi dünyanın en güzel şeyi. Gidiyorsun seyrediyorsun ve karar veriyorsun. Yazık değil mi bizim giden puanlarımıza? Hakemler bir de haklıymış gibi eline geçen kartı oyunculara gösteriyor. Hepsini atıyor oyundan, bu kadar kolay olmaması gerekiyor. Biraz da psikolojik olarak bakmak gerekiyor, bazen oyuncuları idare etmek gerekiyor. Her zaman oyuncu öyle sakin duramaz ki o haksızlığı gördüğü zaman" diye konuştu.
"ANKARAGÜCÜ MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"
MKE Ankaragücü maçıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Çalımbay, "Biz içerideki bütün maçlarımızda inanılmaz derecede mücadele edip, kazanmaya çalışıyoruz. İç sahadaki maçlarımızda önemli şey taraftar. Bu maçta bizleri yalnız bırakmamaları gerekiyor. Pazar günü saat 14.00 de güzel de bir saat. Herkes maça gelirse en büyük gücümüz taraftarımız olacak. Bütün amacımız bu maçı kazanmak. Ankaragücü maçından sonra milli maç arasını çok iyi şekilde değerlendirip eksiği olan futbolcularımızın eksikliklerini gidererek onları kazanmak istiyoruz. Ziraat Türkiye Kupası maçları da başlayacak. Bütün arkadaşlarımıza ihtiyacımız olacak. Ankaragücü maçı kolay geçmeyecek, diğer maçlarda nasıl mücadele ettiysek aynı şekilde Ankaragücü maçında da bu mücadeleyi göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Rıza Çalımbay'ın açıklamaları
Antrenmandan detay 

SİVAS

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:59
  • GÜNEŞ 06:21
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 15:44
  • AKŞAM 18:22
  • YATSI 19:39
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