1G’ye hasrettiler 4.5G’ye kavuştular

Sivas’ın Gazi köyü sakinleri bir hafta öncesine kadar 1G’ye hasretten yapılan haberlerin ardından 4.5G’ye kavuştu.

Sivas’ın Gazi köyü sakinleri, dünyanın 5G teknolojisine geçiş yaptığı günümüzde internete erişememeleri ve cep telefonlarının çekmemesi ile gündeme gelmişti. Köy sakinlerinin cep telefonu ile görüşebilmek için köy camisinin minaresine çıkıp görüşme yapmaya çalışmaları ve minare önünde oluşan kuyruk gündem olmuştu. Yapılan haberlerin ardından harekete geçen bir GSM firması köye baz istasyonu kurdu. Bir hafta öncesine kadar 1G’ye hasret olan köy sakinleri 4.5G hızında internete kavuştu. Köy dışında yaşayan yakınlarının sesini duymak için minareye çıkmak zorunda kalan köy sakinleri şimdi köy meydanından yakınları ile görüntülü görüşme yapabiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan köy muhtarı Osman Yıldırım, iletişim sıkıntılarına çözüm üreten GSM firmasına teşekkür edip, “İnternete girmek bir yana cep telefonlarımız ile görüşme de yapamıyorduk. Şimdi görüntülü görüşme bile yapabiliyoruz” dedi.

Köy sakinleri ise yaptıkları açıklamada artık köy dışında yaşayan yakınları ile görüşebildiklerini, sosyal medya hesaplarına girebildiklerini belirtip yaşadıkları memnuniyeti dile getirdi.

SİVAS 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:59

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