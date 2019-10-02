Sivas'ta protokol ve öğrencilerden yaya geçidi etkinliği

SİVAS'ta 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' etkinliğinde protokol, çocuklarla birlikte yaya geçidini kullanarak farkındalık oluşturdu.

Farkındalık oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca tüm yurtta düzenlenen 'Yaya Geçidi Nöbeti Farkındalık Etkinliği' Sivas'ta da gerçekleştirildi. Kentin en işlek bölgelerinde biri olan İnönü Bulvarı'ndaki etkinliğe Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile öğrenciler katıldı. Yaya geçidinde kırmızı düdükleri ile sürücüleri uyaran öğrenciler, yayaların karşıdan karşıya geçmesine yardımcı oldu. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte polis ekipleri 2 saat boyunca yaya geçidi nöbeti tuttu.

Etkinlik hakkında konuşan Vali Salih Ayhan, "Bu sene 'Yaya öncelikli trafik yılı'. Bu münasebetle 6 Şubat'ta 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' diye bir sloganla farkındalık oluşturmak maksadıyla yine buradaydık. Bir yıl boyunca bu temayı, bu düşünceyi, bu anlayışı sahaya yansıtmak istedik. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde bakanlığın talimatlarıyla bugün Türkiye'nin dört bir yanında il ve ilçelerimizde tüm kurumlarımızın önündeki yaya geçitlerinde bir seferberlik ilan edildi. 'Yayalar için nöbetteyiz' dedik. Burada temel maksat insan hayatını kolaylaştırmaktır. Yayanın yaya güvenliğini sağlamaktır. 2019 yılında gerçekten çok güzel çalışmalar yapıldı. İşin içine öğrencilerimiz katıldı. Vatandaşlarımızda bu farkındalık oluşturulmaya çalışıldı" dedi.

Etkinlik sırasında yaya geçidini kullanan vatandaşlar da uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

SİVAS 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:59

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