Sivas’ın avcı kedileri avladıkları yılanlarla besleniyor

Sivas’ın avcı kedileri, diğer kediler gibi tabaklarına konulan sütlerle değil de arazide avladıkları yılanlarla besleniyor.

Serpincik Mahallesinde Ayhan Tırpan tarafından sahiplenen bir kedi ve iki yavrusu bilindik diğer kedilerden çok farklı. Bu kediler günlük yiyeceklerini avlanarak sağlıyor. Sabah ve akşam ava çıkan kedilerin yemek tercihleri de çok ilginç. Bir çok insanın bakmaya cesaret edemediği yılan ve kertenkele gibi sürüngenlerle beslenip yuvalarına dönüyorlar. Kedilerin geçtiğimiz gün avladıkları bir yılanı yuvalarına getirmesi sahiplerini korkuttu. Ayhan Tırpan yavru kedinin 1 metreden uzun bir yılanı yemesini cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Tırpan yaptığı açıklamada, “Bizim kediler avlanarak besleniyor. Sabah akşam ava çıkıyorlar. Yılan, kertenkele ve fare avlıyorlar. Geçtiğimiz gün bir yılanı yuvalarına getirdiler. Hanım fark edince çığlık attı. Ben de öyle fark ettim” dedi.

SİVAS 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:00

GÜNEŞ 06:22

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:20

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.