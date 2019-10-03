Öğrencilere terör bilgilendirmesi

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Gürün’de yüksek öğretim öğrencilerine terör bilgilendirmesi yapıldı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü iş birliğinde ilçeye gelen yüksek öğretim öğrencilerine yönelik, terör örgütlerinin öğrenciler üzerinde etkilerinin kırılması, propagandalarının ve eleman kazanımlarının engellenmesi amacıyla bilgilendirme faaliyetleri düzenlendi. "El Ele Güvenli Geleceğe" isimli proje kapsamında ilçede bugün birçok noktada bilgilendirme stantları kuruldu. Yapılan etkinlikle projeye dahil olan birimler tarafından öğrenci ve ailelerine terör örgütlerinin eleman temin etme yöntem ve süreçleri, uyuşturucu madde bağımlılığı ve kullanımına karşı alınması gereken tedbirler, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçları ile toplum destekli polislik hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

SİVAS 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:00

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