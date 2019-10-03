Sivas Gazi Lisesi’nden galibiyetli provası Sivas Gazi Lisesi Bayan Futbol Takımı, hazırlık kampında karşılaştığı Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol Takımını 2-1 yendi.

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar Futbol 2. Lig takımlarından Sivas Gazi Lisesi Bayan Futbol Takımı, Sivas kampı dahilinde 3. Lig takımlarından Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol Takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma 21 Sivas temsilcisinin üstünlüğü ile sona erdi.

Sivas Gazi Lisesi Bayan Futbol Takımı teknik direktörü Nevzat Ercanlı, ilk ve ikinci yarıya farklı kadrolarla çıktı. Çekişmeli geçen müsabakada 21 Sivas Gazi Lisesi Bayan Futbol Takımı’nın üstünlüğü ile tamamlanırken, Sivas bu galibiyetle lig öncesi moral buldu. Kayseri Başakpınar Stadyumunda oynanan müsabakada her iki takım da futbolcularının ve takımlarının durumunu değerlendirdi.

SİVAS 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:00

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