Sivas Belediyespor’da neşeli antrenman

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Sivas Belediyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. haftasında deplasmanda Ankara Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde, Teknik Direktör Namık Altunsoy ve kurmayları yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Yapılan antrenman koşu ile başladı. Ardından ısınma hareketleri yapan yeşilbeyazlılar, 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Pas, şut ve pres çalışması yapan Sivas temsilcisi antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Yeşilbeyazlı futbolcuların antrenmandaki performansları beğeni topladı. Antrenmanda yoğun tempoda çalışan futbolculara zaman zaman Teknik Direktör Namık Altunsoy’un taktikler verdiği görüldü. Antrenmanda takımın neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Sivas Belediyespor, Ankara Demirspor ile 5 Ekim Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. TCDD Ankara Demirspor sahasında oynanacak olan müsabaka saat 15.00’te başlayacak

SİVAS 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:00

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