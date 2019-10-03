Atık yağ toplayanlara altın

Sivas Belediyesi öncülüğünde düzenlenen “Atık Yağlarınız Altına Dönüşüyor" projesi kapsamında atık yağ toplayanlar altınla ödüllendirilecek.

Kentin çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüm projeleri kapsamında Sivas Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen "Atık Yağlarınız Altına Dönüşüyor" projesi için 4 Ekim Cuma günü saat 16.00'da tanıtım programı düzenlenecek.

Kongre Müzesi bahçesinde il protokolünün katılımıyla düzenlenecek program hakkında basın açıklaması yapan Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, "Bilindiği üzere bitkisel atık yağlar birkaç kullanımdan sonra son derece zararlı hale geliyor ve sağlığımızı tehdit ediyor. Lavaboya dökülen bu yağlar boruların tıkanmasına ve su kaynaklarımızın kirlenmesine sebebiyet veriyor. 1 litre atık yağ 1 milyon litre suyu kirletebiliyor. Ancak geri dönüşüme kazandırıldığı zaman milli servetimize katkı sağlamış oluyoruz, biodizel olarak kullanabiliyoruz, aynı zamanda da doğamızı bu kirlilikten korumuş oluyoruz" dedi.

Bu konuda toplumsal bir duyarlılık oluşturmak ve farkındalığı artırmak adına "Atık Yağlarınız Altına Dönüşüyor" kampanyasını başlattıklarını dile getiren Işık, "4 Ekim Cuma günü saat 16.00'da Kongre Müzesi bahçesinde bu kampanyamızı başlatacağız. Tüm halkımızı etkinliğimize bekliyoruz. Katılacak vatandaşlarımıza tela bez çanta, mutfak önlüğü, şapka ve yağdanlık hediyelerimiz olacaktır. Hemşerilerimizi bu kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

5 Haziran 2020'de Dünya Çevre Günü'nde gerçekleştirilecek olan final programında en çok atık yağ biriktiren ev hanımlarına ödüller verileceğini dile getiren Başkan Yardımcısı Işık, “Birinci olan ev hanımına 3 çeyrek, 2. olana 2 çeyrek ve 3. olana ise 1 çeyrek altın hediyemiz olacak." ifadelerini kullandı.

SİVAS 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:00

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