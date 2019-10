Cumhuriyet Üniversitesi'nde 'Engellilerin Dünyası' dersi

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nde, Türkiye'de ilk kez seçmeli olarak açılan 'Engellilerin Dünyası' adlı dersle öğrenciler, engellilerin dünyasını yakından tanıyor.

Engelli öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmak amacıyla kurulan Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi'nde (CENGEL) yeni uygulama hayata geçirildi. Üniversite öğrencilerinin, engelli bireyleri yakından tanıması ve empati kurması amacıyla Türkiye'de ilk kez seçmeli olarak 'Engellilerin Dünyası' dersi konuldu. Üniversitenin çeşitli fakültelerinden 70 öğrenci, dersi seçerek, Edebiyat Fakültesi'nde eğitim görmeye başladı. 'Engellilerin dedesi' olarak bilinen Edebiyat Fakültesi Bölüm Başkanı ve CENGEL Birim Sorumlusu Prof. Dr. Recep Toparlı tarafından haftada 2 saat olarak verilen derste öğrenciler, engellilerin dünyasını yakından tanıyor. Her hafta derse katılan engelli birey, kendi dünyasını öğrencilere anlatıyor.

'ENGELLİLERİN DÜNYASINA GİRECEĞİZ'

Prof. Dr. Recep Toparlı, üniversite olarak engellilere sahip çıktıklarını belirterek, "CENGEL adında engelliler birimimiz var. Hem memurlarımızla akademik personellerimizle ilgileniyoruz hem de engelli öğrencilerimizin sorunlarıyla ilgileniyoruz. Onların engelsiz bir yerleşke ortamında huzurlu bir şekilde okumaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şehirdeki engelli kardeşlerimizle sıkı bir ilişki içindeyiz. Biz bu bağlamda Türkiye'de bir ilk olsun, diye üniversitemizi seçen öğrencilere 'Engellilerin Dünyası' adlı bir ders açtık. Bir dönem ders ve haftada 2 saat biz bu dersimizde çeşitli engel gruplarından arkadaşlarımızı buraya getirteceğiz. Onların dünyalarına gireceğiz onlara acımadan, onlara nasıl yardımcı oluruz, onların hayatını nasıl kolaylaştırırız; onu öğreteceğiz. Dersimize işitme engellilerle başladık. Ben öğrencilere teşekkür ediyorum, bu dersi seçtikleri için. Hepsi birer engelli gönüllüsü. Ben onlara engellileri yakından tanıması için fırsat vereceğim ayrıca görevler de vereceğim. Onlar hayatları boyunca bir engelliye nasıl yardımcı olunur, onu öğrenecekler. Üniversitemizin çeşitli fakültelerinden öğrenciler var. Öğrenciler gittikleri yerlerde üniversitemizin bu uygulamasından dolayı hepsi birer engelli dostlu olacaklar" dedi.

Dersi seçen Sınıf Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Ahsen Yıldız ise "Bir gün engelli öğrencilerim olursa eğer onları anlayamazsam korkusuyla onların dünyalarına inmek için bu dersi seçtim. Şu an gayet mutluyum" diye konuştu.

Ebelik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Büşra Yıldız da "Daha iyi iletişim kurabilmek için onların nasıl bir dünyada yaşadıklarını daha iyi anlayabilmek, empati yeteneğimi geliştirebilmek, hastalarıma daha iyi yardımcı olabilmek için bu dersi seçtim. Aynı zamanda dışarıda binlerce engelli insan var. Onlara nasıl yardımcı ve faydalı olabilirim, diye bu dersi seçtim" dedi.



