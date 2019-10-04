Koyulhisar MYO'da ilk dersi Kaymakam Partal tarafından gerçekleştirildi Koyulhisar Meslek Yüksek okulunda 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının ilk dersi Kaymakam Çağlar Partal tarafından gerçekleştirildi.

Koyulhisar Meslek Yüksek okulunda (MYO) 20192020 Eğitim Öğretim yılının ilk dersi Kaymakam Çağlar Partal tarafından gerçekleştirildi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Koyulhisar MYO'da 20192020 Eğitim Öğretim yılının ilk dersi gerçekleştirildi. Kaymakam Partal tarafından gerçekleştirilen ilk derse Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Çağlar Partal derste, “ 20192020 eğitim öğretim yılı hepimize öncelikle hayırlı olması temennisiyle yeni dönemde siz öğrencilerimiz ile daha aktif bir şekilde etkinliklerimiz devam edecektir. Gerek sosyal anlamda ilçemizin canlılığı artırmak amacıyla sizlerin fikirleri ile güzel işler ortaya çıkacağına inanmaktayım. Bu anlamda siz değerli öğrencilerimiz fikirlerinizi bizlere rahatlıkla iletmekten çekinmeyiniz” dedi.

Konuşmanın ardından Koyulhisar yöresel ses sanatçısı Durmuş Fırat öğrencilere müzik dinletisinde bulundu. Kaymakam Partal'a, Koyulhisar Meslek Yüskekokul Müdürü Profesör Doktor Ömer Aslan tarafından teşekkür belgesi verildi.

SİVAS 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:01

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