Sivas Belediyespor hentbol takımı Antalya deplasmanında Sivas Belediyespor Bayan Hentbol Takımı, yarın deplasmanda ligin ikinci maçında Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü’ne konuk olacak. Süleyman Evcilmen Spor Salonunda oynanacak olan maç saat 17.30’da başlayacak.

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Sivas´ı Bayan Hentbol 1. Liginde temsil eden Sivas Belediyespor Bayan Hentbol Takımı, yarın ligin ikinci karşılaşmasına çıkacak.

Deplasmanda Antalya takımlarından Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü’ne konuk olacak olan yeşilbeyazlı takım maçtan galibiyetle ayrılıp ligde 2’de 2 yapmayı hedefliyor.

Yarın Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü ile Sivas Belediyespor Spor Kulübü arasında oynanacak olan karşılaşma saat 17.30´da başlayacak. Müsabaka Süleyman Evcilmen Spor Salonunda oynanacak.

Karşılaşma öncesinde Sivas Belediyespor 2 puanla dördüncü, Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü ise 0 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.

SİVAS 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:01

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