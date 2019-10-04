Sivas'ta, en fazla atık yağ toplayan kadınlara çeyrek altın ödülü

SİVAS'ta çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla 'Atık Yağlarınız Altına Dönüşüyor' projesi tanıtıldı. Bugün başlatılan projede en fazla atık yağ toplayan kadınlar, çeyrek altınla ödüllendirilecek.

Sivas Belediyesi'nce başlatılan projenin tanıtım toplantısı Kongre Müzesi bahçesinde yapıldı. Programa Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile protokol üyeleri ve halk katıldı. Bugün başlatılan ve 5 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek proje ile en fazla atık yağ toplayan kadınlar çeyrek altınla ödüllendirilecek.

Projenin amacının çevri bilinci oluşturmak olduğunu belirten Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Çevremiz son yıllarda sanayi anlamında gelişmeler, nüfusumuzun hızla artması gibi nedenlerle hızla kirlenmektedir. Son 15 yılda atılan adımlarla birlikte daha çevreci bir ülke, daha çevreci bir şehir olma adına tüm kamu kurumlarımız ile birlikte çok büyük adımlar attık. Biz de Sivas Belediyesi olarak içinde yaşadığımız şehri, Türkiye'nin ve Dünya'nın en temiz şehri yapmak adına ekiplerimizle birlikte yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

Bu anlamlı projeye bütün kurumların destek vereceğini ifade eden Sivas Valisi Salih Ayhan ise, "Bu projede kadınlar duyarlı. Dünya Çevre Günü münasebetiyle tatlı bir rekabet oluşturmak, heyecan vermek motive oluşturmak açısından böyle bir proje gerçekleştirmişler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programda, Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan duyarlı işçilere teşekkür belgesi ve çeyrek altın takdim edildi. Daha sonra Sivas Belediyesi'nce şehrin belirli noktalarına yerleştirilecek olan, pet şişe karşılığında kalem veren konteynerler tanıtıldı. Ardından halka bez çanta, önlük ve yağdanlık dağıtıldı. Projede 5 Haziran Dünya Çevre Gününe kadar, en çok atık yağ teslim eden kadına 3, ikinci olana 2 ve üçüncüye ise 1 çeyrek altın hediye edilecek. Halk atık yağları sitelerde, okullarda, muhtarlıklarda bulunan toplama konteynerlerine bırakabilecek.



SİVAS 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:01

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