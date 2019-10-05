Sivas’ta düzenlenecek ulusal yarışın hazırlıkları sürüyor Sivas’ta 13 Ekim Pazar günü düzenlenecek olan ‘ASELSAN Savunma Sanayi 10 kilometre Ulusal Yol Koşusu’ hazırlıkları tam gaz sürüyor.

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Sivas Kongresi’nin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi koordinesinde yapılacak olan ‘ASELSAN Savunma Sanayi 10 kilometre Ulusal Yol Koşusu’ hazırlıkları devam ediyor.

Bu kapsamda Sivas ASELSAN Genel Müdürü Murat Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Oğuz Doğan, Gençlik ve Spor Şube Müdürleri Ertuğrul Yalçın, Ayhan Bayhan, Atletizm İl Temsilcisi Kemal Çağlayan ve Özdemirspor Kulübü Başkanı Şenol Özdemir, Vali Salih Ayhan’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi koordinesinde yapılacak olan ulusal yol koşusu hakkında Vali Ayhan’a bilgi verdiler. Vali Salih Ayhan ise, ulusal yol koşusunda Sivas Valiliği olarak üzerine düşen görevi yapacaklarını söyledi.

Öte yandan heyecan dolu ulusal yol koşusu 13 Ekim Pazar günü çok sayıda sporcunun katılımı ile kent meydanından start alacak.

SİVAS 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:17

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.