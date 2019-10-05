Bozkır’da Hazan Bozkırda kendini hissettiren Hazan kartpostallık görüntüler oluşturdu

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Bozkırda kendini hissettiren Hazan kartpostallık renkler oluşturdu.

Sivas’ta Sonbahar mevsiminin etkilerini hissettirmesi ile tabiatta pastel renklere büründü. Ağırlıkta Bozkır bitki örtüsüne sahip olan Sivas’ta, parçalar halindeki ormanlarda bulunan ağaç yapraklarının sararması kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. Sivas’a bağlı Gazi köyünde insan eli ile oluşturun ormanların sergilediği cümbüş havadan da görüntülendi.

SİVAS 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:17

YATSI 19:34

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