Mecnun Otyakmaz: Taraftar desteği ile kazanacağız

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Ankaragücü ile zor bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek, "Taraftar desteği ile kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, yarın kendi sahalarında oynayacakları Ankaragücü maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ankaragücü'nün transfer tahtasının kapalı olmasına karşın geçen yıldan güçlü bir kadrosu bulunduğunu ifade eden Otyakmaz, "Bizim için çok kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Takımımız aynı ciddiyette karşılaşmaya hazırlanıyor. Tribün cezamız olacak bu maçta ama taraftarlarımızın desteğiyle bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



SİVAS 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:17

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.