Eğitim için elma hasadı Geliri öğrencilere burs olarak bağışlanan elmaların hasadı gerçekleştirildi

Bir hayırsever tarafından geliri öğrencilere burs olarak ödenmesi için bağışlanan elmaların hasadı gerçekleştirildi.

Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan yaklaşık 37 dönümlük elma bahçesi bir hayırsever tarafından öğrencilere burs olarak değerlendirilmek üzere Divriği Kültür Derneğine bağışlanmıştı. Elma bahçesindeki elmalar, İstanbul’dan Divriği’ye gelen dernek üyeleri, Divriğili vatandaşlar ve öğrenciler tarafından toplanmaya başlandı. Yaklaşık 50 ton elmadan elde edilecek geliri 20 Divriğili üniversite öğrencisine burs olarak verilecek.

Eğitime katkı için yapılan elma hasadı da amacı kadar güzel görüntüler oluşturdu. Dernek üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerin imece usulü ile gerçekleştirdikleri hasat şenlik havasında geçti

SİVAS 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:17

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.