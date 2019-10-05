Sivasspor, Ankaragücü maçına hazır

Süper Lig'in 7. hafta maçında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek D.G. Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan Sivasspor, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmaların ardından şut çalışmasıyla Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızıbeyazlılar idmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Antrenmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Erdal Sarılar ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.
D.G. Sivasspor ile Ankaragücü yarın saat 14.00'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.
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05 Ekim 2019 Cumartesi
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