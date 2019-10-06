Süper Lig: DG Sivaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)

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DG Sivasspor, Süper Lig’in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 11'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sağ kanattan Traore'nin ortasında arka direkte Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

15. dakikada Aaron ile Orgill arasındaki mücadelede Aaron topu kendi kalecisi Samassa’ya göndermek istedi. Ancak meşin yuvarlak Orgill'e çarparak ağlara gitti. 01

26. dakikada ceza sahası içerisine ortalanan topu Hakan kafayla Mert’in önüne indirdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

45. dakikada ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Hasan'ın sert şutunda kaleci Samassa topu çeldi.



Stat: 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan xxx, Özgür Ertem xxx, Bilal Gölen xxx

DG Sivasspor: Samassa xx, Caner xx, Aaron xx, Marcelo xxx, Uğur xx, Hakan xx, Mert xxx, Traore xxx, Yatabare xxx, Fernando xx, Kone xx

Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Papp, Oliveria, Erdoğan, Fatih, Armin, Volkan, Ziya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

MKE Ankaragücü: Korcan xx, İlhan xx, Hasan xx, Faty xx, Moke xx, Sedat xx, Pinto xx, Kitsiou xx, Pazdan xx, Ante xx, Orgill xxx

Yedekler: Furkan, Alihan, Mehmet, Yalçın, Zaur, Mahmut, Berke, Ahmet, Oğuzhan, Aydın

Teknik Sorumlu: Hayrettin Aksoy

Goller: Mert (dk. 26) (Sivasspor), Orgill (dk.15) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Aaron (Sivasspor), Hasan (MKE Ankaragücü)

SİVAS 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:03

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:15

YATSI 19:33

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