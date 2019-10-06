Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü: 3-1



STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Özgür Ertem (xx), Bilal Gölen (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xx) Goiano (xx), Appindangoye (x), Caner (xx), Uğur (xxx), Traore (xx) (Dk.69 Cofie xx), Hakan (xxx), Mert Hakan (xxxx) (Dk.88 Djerlek), Fernando (xx), Yatabare (xxx), Kone (xx) (Dk.63 Erdoğan xx)

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan (x) Kitsiou (xx), Kulusic (xx), Pazdan (x), Pinto(x), Hasan (xx) (Dk.53 Aydın x), Moke (xx) (Dk.84 Sadaev), Sedat (x) (Dk.68 Mehmet x), Faty (xx), İlhan (xx), Orgill (xx)

GOLLER: Dk.26 ve 48 Mert Hakan, Dk.90+3 Yatabare (Demir Grup Sivasspor) Dk.15 Orgill (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Bülent Albayrak (Demir Grup Sivasspor yardımcı antrenörü), Appindangoye, Uğur, Erdoğan, Goiano (Demir Grup Sivasspor) Hasan (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 7'nci haftasında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü Mert Hakan'ın 2 ve Yatabare'nin kaydettiği gollerle 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar puanını 12'ye çıkarırken, Ankaragücü 8 puanda kaldı.

Karşılaşmaya Demir Grup Sivasspor başladı.

9'uncu dakikada soldan Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında yükselen Yatabare'nin kafa vuruşu kaleci Korcan üstten kornere tokatladı.

15'inci dakikada Demir Grup Sivasspor savunmasının büyük hatasında Ankaragücü öne geçti. Savunma arkasına atılan top kontrolünde olan Appindangoye, öne doğru yaklaşan kaleci Samassa'yı görmeyince geri pas vermek istedi. Kaleciyi geçip kaleye yönelen topu Orgill takip etti ve topu boş kaleye gönderdi: 0-1.

26'ncı dakikada sağdan Traore'nin ceza alanına gönderdiği topu savunma arasında kontrol eden Mert Hakan sol ayağı ile vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi ve takımına beraberliği getirdi: 1-1.

45'inci dakikada sağ kanatta ceza alanında buluşan Hasan'ın şutunu kaleci Samassa çeldi.

48'inci dakikada Uğur'la duvar pası yapan Mert Hakan ceza alanına yaklaşırken, sert bur vuruşla köşeden topu filelerle buluşturarak kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1.

58'inci dakikada Mert Hakan'ın pasında sağdan Yatabare içeriye çevirdi, kaleye yönelen topu kaleci Korcan üstten kornere çeldi.

71'inci dakikada Faty sağdan içeriye gönderdi, savunmanın sektirdiği topa yerden İlhan vurdu, direk dibinde kaleci Samassa ayağıyla topu kornere çeldi.

85'inci dakikada Sadaev'in indirdiği topa gelişine Faty ceza alanı dışından sert vurdu, kaleci Samassa topu çelmeyi başardı.

90'ıncı dakikada Goiyano'nun pasında ceza alanında Erdoğan sol ayağı ile sert bir şut çıkardı, Korcan kornere çeldi.

90+3'üncü dakikada sağdan Goiano sürüklediği topu Erdoğan'a aktardı. Erdoğan ceza alanına yerden gönderdi, arka direkte boş durumdaki Yatabare topu filelere gönderdi: 3-1.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.



SİVAS 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:03

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:15

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.