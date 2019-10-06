Süper Lig: DG Sivasspor: 3 - MKE Ankaragücü 1 (Maç sonucu)

DG Sivasspor, Süper Lig’in 7. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü 31 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Fernando’nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Mert'in şık vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 21
57. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Yatabare'nin vuruşunda Korcan topu kornere çeldi.
84. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Sadaev'in pasında Faty'nin sert şutunu kaleci Samassa topu çeldi.
90. dakikada ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Erdoğan'ın vuruşunda Korcan gole izin vermedi.
90. dakikada sağ kanattan Erdoğan’ın ortasında arka direkte bomboş durumda Yatabare meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 31
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Atilla Karaoğlan xxx, Özgür Ertem xxx, Bilal Gölen
DG Sivasspor: Samassa xxx, Caner xx, Aaron xxx, Marcelo xx, Uğur xx, Hakan xxx, Mert xxx (Armin dk. 89 ?), Traore xx (Cofie dk. 69 xx), Yatabare xxx, Fernando xxx, Kone xx (Erdoğan dk. 63 xx)
Yedekler: Muammer, Ali, Papp, Oliveria, Fatih, Volkan, Ziya
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
MKE Ankaragücü: Korcan xx, İlhan xx, Hasan xx (Aydın dk. 53 xx), Faty xx, Moke xx (Zaur dk. 83 ?), Sedat xx (Mehmet dk. 69 xx), Pinto xx, Kitsiou xx, Pazdan xx, Ante xxx, Orgill xx
Yedekler: Furkan, Alihan, Yalçın, Mahmut, Berke, Ahmet, Oğuzhan
Teknik Sorumlu: Hayrettin Aksoy
Goller: Mert (dk. 26 ve 48) Yatabare (dk. 90) (Sivasspor), Orgill (dk. 15) (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Aaron, Uğur, Erdoğan, Marcello (DG Sivasspor), Hasan (MKE Ankaragücü)
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06 Ekim 2019 Pazar
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