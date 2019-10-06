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Aksoy: “Beşiktaş’a daha iyi hazırlanacağız” MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hayrettin ...

İHA

MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy, Sivasspor mağlubiyetinin ardından oyuncularını kutlayarak, haftaya oynayacakları Beşiktaş maçına daha iyi hazırlanacaklarını söyledi.

Aksoy: “Beşiktaş’a daha iyi hazırlanacağız” MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy: “Futbolcularımızın hepsini kutluyorum"

MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy, Sivasspor mağlubiyetinin ardından oyuncularını kutlayarak, haftaya oynayacakları Beşiktaş maçına daha iyi hazırlanacaklarını söyledi.
Süper Lig’in 7. haftasında Sivasspor sahasında MKE Ankaragücü’nü 31 mağlup etti. Maçın ardından MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy, basın toplantısında konuştu. Aksoy, “Oyuna iyi başladığımızı söyleyemem, maçın başında biraz adapte olmakta zorlandık. Belki iklimden dolayı, belki deplasman psikolojisi. İlk yarıda zorlanırken gol bulmamız bizim için çok önemliydi. 10 öne geçtik. Nihayetinde 10 öne geçince deplasmanda koruma içgüdüsü, biraz geri çekildik, biraz hatalar yaptık. 11 devreye girdikten sonra ikinci yarının hemen başında yediğimiz gol, bizi biraz demorolize etti. Ondan sonra risk aldık. Risk aldıktan sonra, 65’ten sonra son 5 dakikaya kadar Sivasspor’u kendi alanlarına kapattık diyebilirim. Oyuna daha hakimdik. Daha iyi pozisyonlar bulduk. Bu ara goller yapabilseydik belki galip gelebilirdik. Normal olarak son 5 dakika çok risk alırsanız 3. gol hatta daha farklı olabilir maçlar. Biz nihayetinde futbolcularımızın çok iyi mücadele ettiğinden dolayı hepsini kutluyorum. Bu mağlubiyet olabilir. Önümüzdeki Beşiktaş maçına daha iyi hazırlanıp iyi bir netice almak istiyoruz” ifadesini kullandı.

SİVAS

06 Ekim 2019 Pazar

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