Sivasspor 4 gün izinli

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Süper Lig’de 6. haftayı 31’lik MKE Ankaragücü galibiyeti ile tamamlayan D.G. Sivasspor’da futbolculara, milli maç arası sebebiyle Teknik Direktör Rıza Çalımbay tarafından 4 günlük izin verildi.

Kırmızıbeyazlı ekip 11 Ekim Cuma günü Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde toplanarak ligin 7. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynanacak maçın hazırlıklarına başlayacak.

Saat 17.00’de başlayacak olan idman basına açık, taraftara ise kapalı olacak.

SİVAS 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:03

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:15

YATSI 19:33

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