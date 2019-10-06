Sivasspor evinde yenilmiyor

D.G. Sivasspor, sahasında oynadığı 4 maçta da yenilmedi.

Bu sezon sahasında oynadığı Beşiktaş, Trabzonspor maçından galibiyetle Gaziantep maçından beraberlikle ayrılan Sivasspor, bugün evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü de 31 mağlup ederek, evindeki yenilmezliğini sürdürdü.

MKE Ankaragücü karşısında ilk yarısını 11 beraberlikle kapadığı maçtan ikinci yarıdaki oyunu ile 31 galip ayrılmayı başaran Sivasspor, sahasındaki 4 maçta, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek, başarılı bir performans sergiledi.

Ankaragücü galibiyeti ile ligde 12 puanla ikinci sıraya yükselen Sivasspor, Konyaspor’dan ikincilik koltuğunu devraldı.

SİVAS 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:03

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