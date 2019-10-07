Koç katım töreni renkli görüntülere sahne oldu Sivas’ın Doğanşar ilçesinde uzun yıllar sonra yöre halkı tarafından gerçekleştirilen koç katım töreni renkli görüntülere sahne oldu

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde uzun yıllar sonra yöre halkı tarafından gerçekleştirilen koç katım töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Doğanşar ilçesi Çat köyünde Kangal Akkaraman cinsi koyun ırkının ıslahını sağlamak için yöre halkı tarafından uzun yıllar sonra koç katımı törenle gerçekleştirildi. Sahipleri tarafından üstlerine desenler çizilen Kangal Akkaraman cinsi koçların çobanlar tarafından koyun sürüsüne katılması ise renkli görüntülere sahne oldu. Koçların çiftleşeceği koyunları seçmesi havadan da görüntülendi. Koç katım törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nebi Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Doğanşar İlçesi Kaymakam Vekili Hacı Kerim Meral ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ta tarım ve hayvancılıkta kazanılan ivmenin sevindirici olduğunu söyleyerek, "80 gönüllü ile yola çıkılarak böyle güzel bir projeye imza atıldı. İki yılda, sürü iki buçuk kat büyüyerek Sivas ekonomisine büyük katkı sağlayacak." dedi.

SİVAS 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:04

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