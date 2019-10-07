Yaralı yavru kartala tedavi

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SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, köylüler tarafından arazide kanadından yaralı bulunan yavru kartal, tedaviye alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldızeli'ne bağlı Üyük köyündeki arazide, yaralı yavru kartal olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Köye giden ekipler, sağ ayağında 'İsrail' yazılı halka bulunan yavru kartalın sağ kanadından yaralı olduğunu belirledi. Yavru kartalı alan ekipler, tedavisi için Kayseri Belediyesi Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine teslim etti. Yavru kartalın, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.



SİVAS 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:04

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