İsrail’de halkalanmış, Sivas’ta yaralı bulundu

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Sivas’ta yaralı olarak bulunan yavru kartalın İsrail’de halkalanmış olduğu anlaşıldı.

Yıldızeli ilçesi Üyük köyünde yaralı yavru kartal bulan köylüler durumu Doğa Koruma Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Uzman ekipler tarafından alınan kartalın ayağındaki bir halka olduğu tespit edildi. Halkanın İsrail’de takıldığı anlaşıldı. Kartal ilk tedavisinin ardından tedavisinin tamamlanması için Kayseri Belediyesi Yabani Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderildi.

SİVAS 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:04

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