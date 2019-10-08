Mahkum taşıyan nakil aracı devrildi: 9 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu, 5'i asker, 4'ü mahkum olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında SivasTokat karayolu üzerinde Çamlıbel mevkisi yakınlarında meydana geldi. Tokat'tan Mardin'e mahkum sevkiyatı yapan Murat Kaynar yönetimindeki 60 HU 328 yönetimindeki cezaevi nakil aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yol kenarındaki tümseğe çarptıktan sonra takla atarak tekrar düzelen araç içerisindeki 5 asker ile 4 mahkum yaralandı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



SİVAS 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:27

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:12

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.