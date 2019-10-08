Sivas'ta örtü yangını

Bugün ne oldu?

Bugün ne oldu?

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Sivas merkeze bağlı Üçtepe köyünde çıkan örtü yangını çıktı. Köylülerin kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı yangın devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde merkeze bağlı Üçtepe köyünde bulunan dağlık arazide örtü yangını çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın, rüzgarında etkisi ile kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Köylüler yangına kendi imkanları ile müdahale etmeye çalışırken, yangın devam ediyor.

SİVAS 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

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