Sivas’ta nüfusun yüzde 12,4’ü yaşlı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 646 bin 608 kişinin yaşadığı Sivas’ta nüfusun 80 bin 464’ünün yaşlı olduğu açıklandı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 12,4 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Yaşlılar 2018" adlı çalışmasını kamuoyuyla paylaştı. Çalışmada, il ve cinsiyete göre yaşlı nüfus ile yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Verilere göre Sivas’ta yaşayan 646 bin 608 kişinin 80 bin 464’ünü yaşlı nüfus oluşturdu. Yaşlı nüfusun 27 bin 759’unu 6569, 21 bin 701’ini 7074, 15 bin 43’ünü 7579, 8 bin 393’ünü 8084, 7 bin 568’ini ise 85 yaş ve üzeri oluşturdu.

Yaşlı nüfusun 36 bin 763’ünü erkekler oluştururken 43 bin 701’ini ise kadınlar oluşturdu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 12,4 olarak kayıtlara geçti.

SİVAS 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

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