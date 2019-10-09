Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 3’ü tutuklandı.

Şarkışla ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. 454 gram esrar, 526 gram, Skunk maddesi ele geçildi. Adliye makamlara sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklanırken 6’sı serbest kaldı.

SİVAS 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

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