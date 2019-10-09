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Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

İHA

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 3’ü tutuklandı.
Şarkışla ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. 454 gram esrar, 526 gram, Skunk maddesi ele geçildi. Adliye makamlara sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklanırken 6’sı serbest kaldı.

SİVAS

09 Ekim 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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