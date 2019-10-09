Sivas'ta FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

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SİVAS'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem imamlarına yönelik düzenlenen operasyonda, KHK ile ihraç edilen 2'si kadın 4 eski asker gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ByLock kullanan ve görevdeyken örgütün askeri mahrem imamları oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda KHK ile ihraç edilen H.E., M.Ç., M.S.G. ve Ş.S. adlı eski askerler gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 2'si kadın 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.



SİVAS 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

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