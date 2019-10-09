Gürün’de “Cami ve Hayat” temalı konferans Sivas’ın Gürün ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla “Cami ve Hayat” temalı konferans gerçekleştirildi.

Sivas’ın Gürün ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla “Cami ve Hayat” temalı konferans gerçekleştirildi.

Müftülüğü tarafından organize edilen “Cami ve Hayat” temalı konferans Asef Çoban Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konferansa Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Sivas İl Müftü Yardımcısı Ünal Tan, Gürün Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir, Gürün Müftüsü Hüseyin Bayrak, Darende Müftüsü Nurullah Birlik ile Gürün merkez ve köy camilerinde görev yapan imam hatip, müezzin ve vatandaşlar katıldı. Konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Konferans Kur’anı Kerim tilaveti ile devam etti.

Konferansta konuşan Gürün Müftüsü Hüseyin Bayrak, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Konferansta konuşan Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, camilerde görev yapan imam ve müezzinlerin çok ulvi bir görevi yerine getirdiğine dikkat çekerek, Camiler ve Din Görevlilere Haftası’nı kutladı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Sivas İl Müftü Yardımcısı Ünal Tan, Kur’anı Kerim’e göre yeryüzünde insanlar için inşa edilen ilk mescidin Kâbe olduğunu hatırlatarak:, ”Camilerimizde toplumun her kesiminden insanların hiçbir ayrıma gitmeden bir araya geldikleri, milletçe hep beraber kaynaşma, kardeşlik ve muhabbeti yaşadıkları yerlerdir. Bizlere düşen çocuklarımızı, gençlerimizi kendini bilen, dinini, tarihini bilen bireyler olarak yetiştirmeli, camilerimize sahip çıkmalı ve ibadetlerimizi en güzel şekilde eksiksiz olarak yapmalıyız. Atalarımızın bizlere bıraktığı emanetlere sahip çıkmalı ve bunları bizden sonraki nesillere en güzel şeklide aktarmalıyız ”dedi.

Konferans çıkışında katılımcılara Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Cami ve Hayat isimli kitap hediye edildi.

SİVAS 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

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