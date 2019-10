Umudun kitabı okuyucu ile buluştu ivas’ın Gürün İlçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü yapan Muharrem Demir’in uzun yıllar emek vererek yazdığı "İçimizde Umut Var/İradenin Ağır İmtihanı" kitabı okuyucu ile buluştu.

Sivas’ın Gürün İlçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü yapan Muharrem Demir’in uzun yıllar emek vererek yazdığı "İçimizde Umut Var/İradenin Ağır İmtihanı" kitabı okuyucu ile buluştu.

Kahramanmaraş Elbistan Anadolu Lisesi ve Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerine "İçimizdeki Umudu" anlatan ve kitabını imzalayan öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

"İçimizde Umut Var/İradenin Ağır İmtihanı" isimli kitabı hakkında bilgi veren Muharrem Demir,"İnsan bir umutla yaratıldı ve bir umutla da yanıltıldı ancak yanılgılarından, yenilgilerinden ve zafiyetlerinden de yine bir umutla kurtarıldı. Umudun, uzun bir hikayesi vardır, bizim için fakat onun hikayesini, felsefesini ve psikolojisini bilmeyenler onu sadece bir züğürt tesellisinden ibaret zannederler.İnsanoğlu kendisi, çevresi ve geleceği hakkında zaman zaman yanılır ve umut konusunda da yanılmaktadır. Oysa umut, varoluşumuzun ve varlığımızı devam ettirebilmemizin yegane sebebidir.

Herkesin ve her çağın mutlaka bir umuda ihtiyacı vardır. İşte o umut da her daim bizim içimizde mevcuttur ve bu bizim en kıymetli hazinemizdir. Zaman zaman hepimiz üzülürüz, kırılırız, yanılırız, yadırganırız, yakılırız, yıkılırız, ağlarız, çığlık atarız ama sonunda hepimiz yine bir umuda sarılırız. Bu kitap baştan sona içimizdeki umudu şiirlerle,

hikâyelerle, denemelerle, anılarla, mektuplarla ve nihayet bilimsel araştırmalarla ortaya çıkarmak ve herkesle paylaşmak için kaleme alınmıştır. Her şeye rağmen en büyük umudumuz, beynimizin düşünce ve çalışma sistemi doğrultusunda; zamanında, amaçlı, planlı, programlı, disiplinli ve verimli olarak çalışmaktır " dedi.

