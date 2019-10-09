Sivas\u2019\u0131n G\u00fcr\u00fcn il\u00e7esinde geri manevra yapan arac\u0131n alt\u0131nda kalan 90 ya\u015f\u0131ndaki \u015fah\u0131s a\u011f\u0131r yaraland\u0131. Edinilen bilgiye g\u00f6re kaza, il\u00e7e merkezinde bulunan Havuzlu kav\u015fakta meydana geldi. Geri manevra yapan F.C. y\u00f6netimindeki 58 PB 447 plakal\u0131 kamyonet, O.K. isimli 90 ya\u015f\u0131ndaki ki\u015fiye \u00e7apt\u0131. Ba\u015f\u0131ndan a\u011f\u0131r yara alan ya\u015fl\u0131 adam, G\u00fcr\u00fcn Devlet Hastanesi\u2019ne kald\u0131r\u0131ld\u0131. Burada yap\u0131lan ilk m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan Sivas\u2019a sevk edildi. Hayati tehlikesinin s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc belirtildi. S\u00fcr\u00fcc\u00fc g\u00f6zalt\u0131na al\u0131n\u0131rken, kazayla ilgili inceme ba\u015flat\u0131ld\u0131.