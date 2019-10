Barış Pınarı Harekatına destek Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal, dün başlatılan Barış Pınarı Harekatına İç Anadolu Bölgesi Şehit Aileleri ve Gazileri Dernekleri Başkanları olarak destek verdiklerini belirtti.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal, dün başlatılan Barış Pınarı Harekatına İç Anadolu Bölgesi Şehit Aileleri ve Gazileri Dernekleri Başkanları olarak destek verdiklerini belirtti.

Dernek binasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal, Barış Pınarı Harekatını İç Anadolu Bölgesi şehit aileleri ve gaziler dernek başkanları olarak desteklediklerini ifade ederek, "Ülkemizin sınır güvenliğini tehdit eden PKK,YPG, PYD, DEAŞ gibi hainler Amerika ve İsrail'den destek alarak binlerce kilometre dışarıdan gelip sınır güvenliğini sağlamak ve enerji koridoru adı altında, terör örgütünün bölgede kurmak istediği terör yapılanmasına karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı İç Anadolu Bölgesi şehit aileleri ve gaziler dernek başkanları olarak destekliyoruz” dedi.

“Operasyonun yapılması gerekiyordu”

Hızal, bu operasyonun yapılması gerektiğini söyleyerek, “ Hain terör örgütünün baskısına maruz kalan ve ülkemize sığınan Suriyeli vatandaşların bir an önce yurtlarına dönmeleri adına Suriye'nin terör örgütü yapılanmasından temizlenmesi için bu operasyonun yapılması gerekiyordu, bunu da yapabilecek orduya sahip tek devlet Müslümanlığın ve İslam'ın son Kalesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun bağrından çıkan Türk ordusundan başka hiç bir güç buna cesaret edemezdi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile bir gece ansızın gelebiliriz dediği operasyon başlatılmıştır. Zalimin karşısında mazlumun yanında olan aslan yürekli, Çelik bilekli, kahraman Türk Ordumuz bu operasyondan en güzel şekilde yüzünün akıyla, hiçbir askerimizin burnu bile kanamadan çıkacağına inancımız ve güvenimiz tamdır” ifadelerini kullandı.

Hızal, sefer askerimizden zaferin haktan diyerek, “ İç Anadolu Bölgesi Şehit aileleri ve gaziler dernek başkanlarımızdan ; Aksaray Hüseyin Koçak, Niğde Ömer Demir, Nevşehir Ramazan Çiftçi, Kırşehir Mutlu Kılıçaslan, Kırıkkale Müntaz Torunlu, Yozgat Nedim Elmalı, Yozgat Sarıkaya Yakup Ergen, Yozgat Yerköy Ahmet Kepir olarak dış güçlere karşı, her zaman ve her yerde devletinin, hükümetinin ve şanlı Türk ordusunun yanındadır. Kahramanlarımıza Barış Pınarı Hareketi operasyonunda ve terörle mücadelede yapılan bütün operasyonlarda üstün başarılar diliyor illerimizden şehit ailelerimizin gazi ve gazi ailelerimizin selamlarını gönderiyoruz. Sefer askerimizden Zafer haktandır” şeklinde konuştu.

