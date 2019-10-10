Yiğidolar’da Galatasaray mesaisi başlıyor

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına yarın start verecek.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde saat 17.00'de top başı yapacak olan Sivasspor, İstanbul temsilcisine bilenmeye başlayacak. Yapılacak olan antrenman basına açık, taraftara ise kapalı olacak. Antrenmana futbolcuların tam kadro katılması bekleniyor.

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor 18 Ekim Cuma günü saat 20.30’da Türk Telekom Stadyumu’nda karşılaşacak. Karşılaşmayı yönetecek hakemler ise henüz belli olmadı.

SİVAS 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:07

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:09

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.