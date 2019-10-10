Düşen cep telefonunu almak isterken mahsur kalan 2 genç kurtarıldı

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SİVAS'ta, düşürdükleri cep telefonunu almak için kayalıklara inen 2 genç, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Abdulvahabi Gazi Mahallesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda meydana geldi. Kayalıklara oturup sohbet eden Devrim Esra D. ve Mikail Y., ellerindeki cep telefonunu yaklaşık 100 metre yükselikten aşağı düşürdü. Cep telefonunu almak için kayalıklara inen 2 genç, mahsur kaldı. İki genci görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı. AFAD ekipleri, halatla kayalıklardan inerek, 2 genci kurtardı.



SİVAS 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:07

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:09

YATSI 19:26

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