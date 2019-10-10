Sivas’ta öğrenci servisi kaza yaptı: 9 yaralı

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Sivas’ta öğrenci servisinin karıştığı kazada 8’i öğrenci 9 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas’ta Huzur Mahallesi 37. Sokak'ta meydana geldi. M.Ö. yönetimindeki 58 S 0106 plakalı öğrenci servisi ile M.T. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücülerden M.T. ve serviste bulunan 8 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yararılar Sivas’taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası Sivas Valisi Salih Ayhan hastanelere giderek kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti.

SİVAS 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:07

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:09

YATSI 19:26

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