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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Meclisten operasyona tam destek Sivas İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantılarının dördüncü oturumu ...

İHA

Sivas İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantılarının dördüncü oturumu Meclis Birinci Başkan Vekili Fikret Doğruyol başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclisten operasyona tam destek Sivas İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantılarının dördüncü oturumu Meclis Birinci Başkan Vekili Fikret Doğruyol başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda gündem dışı söz alan meclis üyeleri Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verdi.

Sivas İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantılarının dördüncü oturumu Meclis Birinci Başkan Vekili Fikret Doğruyol başkanlığında gerçekleştirildi.
Gündem dışı söz alan meclis üyeleri Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Divriği İl Genel Meclisi Üyesi Sadık Güller, teröre karşı olduklarını ifade ederek Barış Pınarı Harekatı’nda hükümetin yanında olduklarını söyledi.
Türk milleti için en önemli kavramların bayrak ve vatan sevgisi olduğunu dile getiren Güller, “Terörü bitirme noktasında bir yumruk gibi olacağız. Birinci Dünya ve Kıbrıs savaşında olduğu gibi bu konuda da hep birlikte olduğumuzu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Bu vatanın bölünmez bir bütün olduğunu artık herkes anlamalı. Bugüne kadar terörle mücadelede şehit düşen askerlerimize, polislerimize ve vatan evlatlarına Allah’tan rahmet diliyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” dedi.
“Allah ordumuzu muzaffer eylesin”
Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Genel Meclisi Üyesi Asaf Yaraş ise, “Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat’ın doğusunda büyük bir operasyona başladı. Devletler savaşır ama Türk devleti teröre karşı savaşmaz onların başını ezer. Türklerin geçmişten beri hep büyük düşmanları oldu. Halen de İslam coğrafyası üzerinde oyunlar oynamaya devam ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti 82 milyonla beraber ordusunun yanında olduğunu göstermiştir. Allah ordumuzu muzaffer eylesin” diye konuştu.
“Allah devletimizi daim kılsın”
“Türk devleti bir karar alarak operasyona başlamıştır. Allah ordumuzu muzaffer eylesin, Allah en zayiatsız şekilde dönmelerini nasip etsin” diyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili Bekir Tanyıldız da “Türk milleti için bunlar yeni bir şey değildir. Geçmişten bugüne kadar mücadelemiz devam etmektedir. Biz Türk milleti olarak vatanı sevmeyi 40 çerisiyle birlikte öleceğini bile bile Çin sarayına saldıran Kürşad’dan öğrendik. ‘Benden her şeyimi isteyin fakat toprağımı istemeyin vermem, veremem’ diyen Mete Han’dan öğrendik. Yaralandı diye eve döndüğünde annesi tarafından cepheye geri gönderilen asker anasından öğrendik. ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyen, vatanı için 7 düvele savaş açan Mustafa Kemal Atatürk’ten ve kahraman Mehmetçik’ten öğrendik. Çanakkale harbinde savaşan ve şehit düşen 15’liklerden öğrendik. İhtiyarlıklarına ve dermansız bedenlerine aldırmadan cephane taşıyan, savaşan, şehit olan analardan öğrendik. Bizler ülkemiz için ölmeyi öğrendik. Allah devletimizi daim kılsın. Her türlü belalardan korusun. Ne mutlu Türküm diyene” ifadelerini kullandı.
“Binlerce yıldır hep birlikte yaşıyoruz”
Operasyon başlatılmadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan tezkereye AK Parti, MHP ve CHP’li vekillerin destek verdiğinin altını çizerek konuşmasına bağlayan AK Parti Grup Başkan Vekili Üyesi Abdulkadir Demirel ise “Biz zor zamanlarda birlik olmayı başarabilen bir milletiz. Tezkereye ‘evet’ diyen TBMM üyelerine teşekkür ediyorum. Amerika’nın basın yayın organlarında ‘Türkler Kürtleri öldürecek’ gibi saçma sapan haberler yapılıyor. Biz Kürtleri niye öldürelim? Onlar bizim kardeşlerimiz ve öyle de kalacaklar. Bu topraklara Kürtlerle beraber Orta Asya’dan kalktık geldik. Binlerce yıldır da hep birlikte yaşıyoruz. Biz oradaki terör unsurlarını yok etmeye gidiyoruz, edeceğiz de. Allah ordumuzun yar ve yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.

SİVAS

11 Ekim 2019 Cuma

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